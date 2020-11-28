CHP’liler bu kez şov yapamadı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde HDP ile örtülü ittifak yapan CHP'li yöneticilere tepki gösterdi.Olayın ardından, CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz, hakarete uğrayıp darp edildiklerini iddia edince şehit babası hakkında dava açıldı. Geçen haziranda yapılan duruşmaya bir otobüs partili ve 10 avukatla gelen CHP İl Başkanı Ümit Özer, gövde gösterisi yaptı. SABAH'ın "Gücünüz şehit babasına mı yetiyor" başlığıyla manşete taşıdığı olay sonrası CHP'lilere büyük tepki gösterilmişti.Bünyan Adliyesi'nde görülen davanın dünkü 3'üncü duruşmasına ise CHP'liler bu kez minibüsle geldi. Yiğit'e ise Kayseri Barosu'ndan gönüllü müdafi olan 5 avukat ile vatandaşlar eşlik etti. Yiğit ve kendisinden şikâyetçi olan Marzıoğlu'nun hazır bulunduğu duruşmaya, Navruz katılmadı. Duruşma dosyadaki eksik bilirkişi raporunun beklenmesi için 26 Mart'a ertelendi.SABAH'a konuşan Yiğit, "CHP'liler bir önceki duruşmada gövde gösterisi yapınca, her yerden destek mesajları geldi. Binlerce kişi duruşmaya gelip bana destek olmak istedi. Ama kabul etmedim. Etsem CHP'lilerle aynı kefeye girmiş olurum. Kimseden korkumuz yok. Avukatlar gönüllü müdahil oldu. Şehit aileleri dernekleri destek verdi. Ceza alırsam, o mahkeme kararını çerçeveletip evime asacağım. Çünkü o karar benim şeref madalyam olacak" dedi.Yiğit'in gönüllü avukatlığını yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, "Bu işi siyasi arenaya çekmeye çalışan kim olursa olsun etik değil" dedi. Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise "İlk kez bir şehit babası, siyasi parti mensuplarınca mahkemeye verildi" diye konuştu.