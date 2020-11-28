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’nin itirazına AYM’den ret

ANKARA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 ABONE OL
CHP’nin itirazına AYM’den ret
CHP bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nden eli boş döndü. AYM, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum için hazırlanan 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) Anayasa'ya uygun bularak, CHP'nin iptal istemini reddetti. Resmi Gazete'de dün yayımlanan AYM kararına göre CHP, Kararname'nin, Kamulaştırma Kanunu'na "Bakanlar Kurulunca" ibaresi yerine eklenen "Cumhurbaşkanlığı" ibarelerinin ve kararnamenin tümünün iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gitti. AYM, KHK'nin, "Yetki Kanunu kapsamında kaldığı ve yasak alanda düzenleme içermediği" sonucuna vararak iptal istemini yerinde bulmadı. Kararda, "Kamu yararı dışında bir amaç gözettiği saptanamayan kuralların hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu söylenemez" görüşüne yer verildi.
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CHP’nin itirazına AYM’den ret
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