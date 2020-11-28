Cumhur İttifakı milli iradeden feyiz alıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yazılı bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin, yaşadığı sorunlara rağmen eriştiği parlak seviyeyle bütün dikkatleri üzerine çektiğini, küresel kaos ortamında giderek öne çıkan büyük bir bölgesel ve küresel aktör olarak kararlı adımlarla ilerlediğini kaydeden Yalçın, "Millî iradeye dayalı güçlü siyasi ortaklığın sürdürülmesi, 2017'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsallaşması bakımından da önem taşımaktadır. MHP'nin; ülkemizin önümüzdeki 100 yılına istikamet verecek kalıcı bir siyasi ortaklığın temellerini atan iki siyasi partiden biri olarak Cumhur İttifakı'nda yer alması, bu bağlamdadır. Türkiye'nin içeride ve dışarıda birbirini tamamlayan bütüncül bir siyaset anlayışını hayata geçirmesinin en büyük teminatı, millî mutabakattan feyiz alan Cumhur İttifakı'dır. Türkiye 2023 hedeflerine ilerlerken MHP, tarihî ve siyasi yürüyüşünün önemli etaplarından biri olan, 14 Mart 2021'de yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay'a hazır durumdadır" dedi.