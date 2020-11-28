FETÖ’cü 5 asker tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik Konya'da yürütülen soruşturmada, önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin itiraflarıyla 13 asker daha deşifre oldu.



9'su muvazzaf, 2'si görevden ihraç, 1'i açıkta ve 1'i de görevden uzaklaştırılan 13 askerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Kasım tarihinde Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, itirafçı olan 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.