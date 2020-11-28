FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe

FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli operasyonda şüphelilerden 33'ü yakalanırken, 2'sinin karantinada olduğu belirlendi. 9 firari ise aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 3'ünün üsteğmen rütbesinde olduğu belirtildi. Üsteğmenlerden 1'inin ihraç edildiği, 2'sinin aktif görevde olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin de 2'sinin aktif görevde astsubay, 39'unun eski askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonlarda 44 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin Kovid-19 karantinasında olduğu belirlendi. Bu şüphelilere karantina sonrasında ifadeye gelmeleri için tebligat gönderildi. 1'i yurtdışında olduğu tespit edilen toplam 9 firari şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlerin kendilerinden sorumlu mahrem imamlarla örgütsel gizlilik ve hücresel yapılanma gereği ankesör diye tabir edilen kamuya açık sabit telefon hatlarından iletişim kurdukları belirtildi. Ankesör operasyonlarında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan FETÖ'cülerin ifadeleri üzerine operasyon yapıldığı bildirildi.