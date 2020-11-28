PKK/KCK operasyonunda Kocaeli'den12 gözaltı Kocaeli’nden

PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik olarak, 42 ilin Başsavcılıklarla koordineli olarak Cuma ve Cumartesi günü el zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 42 ilde 641 kişinin gözaltına alındığı ve operasyonların devam ettiği öğrenilirken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, aynı soruşturma kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından 12 kişinin gözaltına alındığı, firari olan 1 kişinin ise yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.