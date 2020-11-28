PKK’nın şehir vandallarına operasyon

Terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş tarihi olması nedeniyle dün birçok ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ankara'da etkinlik çağrısında bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Suriye Resulayn bölgesinde silahlı faaliyet yürüten bir kişinin de yer aldığı belirlendi. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasını oluşturan YDG-H üyesi sokak vandallarına yönelik şafak operasyonunda 8 kişi yakalandı. İzmir'de ise PKK/ KCK'nın illegal kadın yapılanması Demokratik Özgür Kadın Hareketi içerisinde faaliyet gösterenlerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, Van'da 19, Mersin'de 4, Balıkesir'de ise terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.