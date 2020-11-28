Şırnak'ta 6 nokta sivil girişlerine yasak ilanlandı

Şırnak Valiliği Cudi Dağı bölgesinde bulunan 6 noktayı 6 gün boyunca sivil giriş çıkışlarına yasaklandığını duyurdu.



Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Şırnak Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Cudi Dağı/Habis Tepe, Helanipir Tepe, Kinişir Tepe, Eğera Tepe, Dijivar Tepe Kerede Tepe ve kırsal alanları arasında kalan bölgelerde 28 Kasım 2020 saat 20.00 – 03 Aralık 2020 saat 24.00 tarihleri arasında giriş ve çıkışlar, tüm sivil faaliyetler ile madencilik faaliyetleri yasaklandı.

Vatandaşların bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri Şırnak Valiliği tarafından yasaklandı.