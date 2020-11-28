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Son dakika! : Korona virüs aşısı ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan korona virüs aşıları ile ilgili son dakika açıklaması. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda " Korona virüs aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 23:33 Son Güncelleme: 28.11.2020 23:55 ABONE OL
Son dakika! Bakan Fahrettin Koca: Korona virüs aşısı ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada korona virüs aşısının sağlık çalışanlarından başlanarak ücretsiz şekilde yapılacağını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca: Korona virüs aşısı ücretsiz olacak

Bakan Koca paylaşımında "Korona virüs aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

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Son dakika! Bakan Fahrettin Koca: Korona virüs aşısı ücretsiz olacak
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