Son dakika! Bakan Fahrettin Koca: Korona virüs aşısı ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada korona virüs aşısının sağlık çalışanlarından başlanarak ücretsiz şekilde yapılacağını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca: Korona virüs aşısı ücretsiz olacak

Bakan Koca paylaşımında "Korona virüs aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.