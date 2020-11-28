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: 'ı sarsan suikastiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama

haberi: 'ın nükleer programının mimarlarından olan ve suikaste uğramasıyla ülkeyi sarsan ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi. TBMM Başkanı , "İranlı bir bilim insanının suikastle öldürülmesi bir terör faaliyetidir. Suikastı illegal örgütün yapmasıyla 'legal' örgütün veya devletin yapması işin mahiyetini değiştirmez; terör terördür, terör fiili işleyen teröristtir." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 15:49 Son Güncelleme: 28.11.2020 15:52 ABONE OL
Son dakika: İran'ı sarsan Muhsin Fahrizade suikastiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini bir terör faaliyeti olarak değerlendirerek, suikasti illegal bir örgütün veya devletin yapmasının işin mahiyetini değiştirmeyeceğini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabı "Twitter"dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İranlı bir bilim insanının suikastle öldürülmesi bir terör faaliyetidir. Suikastı illegal örgütün yapmasıyla 'legal' örgütün veya devletin yapması işin mahiyetini değiştirmez; terör terördür, terör fiili işleyen teröristtir. Uluslararası alanda illegaliteye karşı çıkıyoruz."

SON DAKİKA | İran'ı sarsan Muhsin Fahrizade suikastini böyle duyurdular: Halk intikam bekliyor...

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Son dakika: İran'ı sarsan Muhsin Fahrizade suikastiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama
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