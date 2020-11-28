Terörle anılan ilçede kadınlar istihdam edilecek

Mardin'de Cehennem Bölgesi olarak adlandırılan ve yıllarca terörle anılan bölgede yer alan Dargeçit ilçesinde ilk kez kadın istihdamına yönelik projelere imza atıldı.Dargeçit Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Boncuklu Tarla", "Mezrone Üzümünde Kadın Eli" ve "Lavanta" projeleriyle ilk kez kadınlar istihdam edilecek. Bu kapsamda Temelli mahallesinde lavanta bahçesinin oluşturulması için çalışmalara başlandı. Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, DİKA'nın ortaklığıyla kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın kullanılan lavanta çiçeğinin yetiştirilmesi için çalışmalara başlandığını söyledi. Bu projeyle kırsal mahalledeki 15 kadın çiftçiye 17 dönüm kırsal alan tahsis edilerek bölgeye örnek bir model olması düşünülüyor. Aksoy "DİKA ile imzaladığımız Bir Dünya Kadın Projesi kapsamında Temelli mahallemizde lavanta bahçesi için çalışmalarımıza başladık. Farkındalık oluşturup lavanta bahçesiyle, kırsal mahallemizde gelir seviyesi düşük kadınların istihdama katılımını kolaylaştırarak işsizliğin azaltılmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.