Yayla evlerinde yaşanan hırsızlıkla ilgili flaş açıklama!

Trabzon'un Tonya ilçesi Kumanandoz Yaylası'ndaki kimliği belirsiz kişiler tarafından 6 evden eşya ve araç gereç ve ilk yardım malzemeleri çalındı. Trabzon yaylalarda operasyonlarını sıklaştırdı.Trabzon valiliği yaylalardan köylerine dönen vatandaşları uyararak yaşam malzemesi bırakmamalarını istedi.

Trabzon'un Tonya ilçesi Karşular Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların yaz dönemlerini geçirdiği Düzköy ilçesindeki Kumanandoz Yaylasında havaların soğumasıyla evlerine dönüyor. Vatandaşların köylerine dönmesiyle boşalan yayla evleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Yayladaki 6 eve girilerek çok sayıda eşya ve araç-gereç ile ilk yardım malzemesi çalındı. Hırsızlık olayı sonrası Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme ve soruşturma başlattı.Boş kalan yayla evlerinin kış mevsiminde terör örgütü üyelerince kullanılmasının önüne geçmek için jandarma ekipleri evleri kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri,yaylacıların evlerine geri dönüşlerinde yayla evlerinde terör örgütü üyeleri tarafından kullanılabileceği düşünülen yaşam malzemesi bırakmamalarını için uyarıda bulundu. Trabzon il jandaarma komando timleri yaylalarda hırsızlık olaylarına karşı operasyonlarını sıklaştırdı.

VALİLİK UYARDI

Trabzon Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülen yoğun operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubunun büyük oranda etkisiz hale getirildiği, bazı unsurlarının ise bölgede tutunamayarak kaçmak zorunda kaldıkları hatırlatıldı. Açıklamada, "Bölgede emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlar kararlılıkla ve aralıksız devam ediyor. Terörist unsurların yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak bırakılan erzaklarla sağladığı bilinmektedir. Bu duruma engel olmak ve barınma imkanlarını boşa çıkarmak maksadıyla yayla evi sahiplerinin kış döneminde evlerde erzak ve yaşam malzemesi pil, akü, ilaç, suni gübre, ocak, küçük ev aletleri bırakmaması kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı