1.5 yaşındaki bebeği yalanlarına alet eden Halk TV'ye cevap

Batman İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada Halk TV'nin iddialarını yalanladı. Müdürlük'ten gelen açıklamada çocuğun teşhis, tedavi ve bakımına ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

TÜM DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasıyla Halk TV'nin yaptığı haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan basın açıklamasında, "Hastamızın yoğun bakımda yattığı için bekletildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktır" ifadeleri kullanıldı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünün açıklaması şöyle:

Bazı basın yayın organlarında "Batman'da 7 saat boyunca yoğun bakım yatağı bekleyen çocuk yaşamını yitirdi!" başlıklı haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür.

İddialar üzerine yapılan incelemede;

Tuberoskleroz hastası olan 18 aylık hastanın, epilepsi nedeni ile kalp ve beyin tutulumu mevcut olduğu ve bir üniversite hastanesinde takip edildiği anlaşılmıştır. Ateş ve halsizlik nedeniyle Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine başvuran hastaya uzman hekim tarafından gerekli tetkikler yapılmış, hastamız Yoğun Bakım Servisine izole bir şekilde yatırılarak bizzat başhekim ve çocuk uzmanı eşliğinde tedavisine başlanmıştır. İleti tetkik ve tedavi için 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı doğması üzerine, hastamıza PCR testi yapılmıştır. Haberlerde hastanın bekletildiği iddia edilen sürenin, PCR testinin sonuçlanması için gereken süre olduğu anlaşılmaktadır. Oysa bu süre içerisinde de hastamızın zaten yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilmiştir.

Hastamız test sonucunun çıkmasının ardından covid hastaları için ayrılmış özel bir hastanede bulunan yoğun bakım servisine çocuk uzmanı eşliğinde transfer edilmiştir. Buradaki 3 günlük takip ve tedavisinin ardından tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştır.

Hastamızın yoğun bakım yatağı için bekletildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.