Faşizme karşı direnen tek lider Erdoğan’dır

Gazeteci-yazar Anisa Bahiti, "Küresel Dijital Faşizme Karşı Özgür İnsanların Lideri" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. İşte yazısının satırbaşları:Bu çağda dünya nüfusu arttı ve hayatımız basitleşti ancak insanlar özgürlüğünü kaybetti, dijital birer yaratığa dönüştü. Hayat, iş, stres ve dinlenme sanallaştı. Çalışmak, eğitim almak, seyahat etmek ve üretmek için internete bağlı olmak zorunda kalınırsa insanlar özgürlüğünü kaybedecek ve böylece dünyanın her tarafında "kontrollü bir özgürlük" olacak.Geçen yüzyıl İtalya ve İspanya'daki faşizm, Almanya'daki Nazizm ve Japonya'daki militarizm, özgürlük ve refah adına iktidara geldi ancak sadece trajedi ve yıkım getirdi. Tüm dengelerin sorgulandığı bu ağır ekonomik, sağlık ve siyasi kriz döneminde, dünyadaki tüm insanlara cesaret ve direniş çağrısında bulunan, başta inanç ve yaşama özgürlüğü olmak üzere özgürlüğe 'evet', dijital faşizme ise 'hayır' diyebilen dünyadaki tek siyasi lider Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.Türkiye Doğu'dan gelen göçmen akına karşı Avrupa'yı korudu. Avrupa liderliği kinizminin, dünya enerji güvenliğini kontrol etme arzusu tarafından hükmedildiği bir dönemin içindeyiz. Bu kinizm, bugünkü Türkiye'nin büyük rolünü desteklemek yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayarak ona karşı mücadele ediyor ve onu küçümsüyor. Bu dijital faşizm döneminde Türkiye, Avrupa ile yıllardır NATO'daki gibi coğrafi ve siyasi anlamda da birlikte olmak istiyor. Elbette ki Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı varsa Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı vardır.