Filistin büyükelçisinden Erdoğan’a teşekkür

Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü vesilesi ile yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'ne, özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarına verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. İşte büyükelçinin "Filistin Halkının Mesajı" başlıklı notu:Filistin halkı 72 yılı aşkın acı çekti, fedakârlık yaptı, toprağından oldu, mücadele etti, şehit oldu ve tarihini, vatanını ve kutsallarını koruduğu için tutuklandı. Trump başkanlığındaki ABD, uluslararası hukuku çiğnemeye devam etti. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak İsrail'e daha fazla Filistin toprağını ilhak etmesi için yeşil ışık yaktı. Türkiye Cumhuriyeti'ne, özellikle Başkan Erdoğan'a Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarına verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na, TBMM'ye, siyasi partilere, STK'lara ve Türk halkına halkımızın adil davasıyla dayanışma içinde olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.