Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koronavirüse yakalandı

Sakarya'nın Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sosyal medya hesabından, eşi ile koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, sosyal medyadan, kendisinin ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Babaoğlu, yaptığı paylaşımda, "Eşimle birlikte hastanede yaptırdığımız Kovid-19 test sonuçlarımız pozitif çıkmıştır. Tedavim Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecektir. Genel durumumuz iyidir. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

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