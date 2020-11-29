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Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koronavirüse yakalandı

'nın Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sosyal medya hesabından, eşi ile koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:33 ABONE OL
Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koronavirüse yakalandı

Sakarya'nın Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sosyal medya hesabından, eşi ile koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, sosyal medyadan, kendisinin ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Babaoğlu, yaptığı paylaşımda, "Eşimle birlikte hastanede yaptırdığımız Kovid-19 test sonuçlarımız pozitif çıkmıştır. Tedavim Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecektir. Genel durumumuz iyidir. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

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Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koronavirüse yakalandı
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