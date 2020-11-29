İstanbul’da anaokulları uzaktan eğitime geçti

İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi. İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada kararın, sosyal izolasyonu sağlamak ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı kaydedildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda 22.00'den sonra müzik yayını yapılamayacak. ANKARA