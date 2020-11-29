Kelbecer’de bayrak gururu

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer kentine 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin 25 Kasım'da boşalttığı Kelbecer'in görüntülerini yayımladı. Kayıtlarda kentteki yapıların tahrip edildiği ve yakıldığı, çok sayıda ağacın ise kesildiği görülüyor.Kent merkezindeki sağlam kalan binalardan birine gelen Azerbaycan askerleri, etrafı temizledi, binaya bayrak astı. Şehre giren askerlerin komutanı, binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Kelbecer kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı. Ermenistan, ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.Ata yurtları Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Kelbecerliler, bir zamanlar terk etmek zorunda kaldıkları vatanlarına dönecek olmanın sevincini yaşıyor. O ailelerden biri de Bakü'de yaşayan Memmedovlar. İşgalden önce Kelbecer'in Necefalı köyünde yaşayan aile, Ermeni güçlerin köye yaklaştığı haberini alınca römorka binerek hemen köylerini terk etmiş. Çıkarken yanlarına birkaç ufak valiz, bir koli elma ve bir çuval unun dışında hiçbir şey alamayan babaanne, anne, baba ve 5 kardeş, eşleri ve çocuklarından oluşan Memmedovlar o günden bu yana sakladıkları valizle evlerine dönmek için gün sayıyor.27 yılsonra özgürlüğüne kavuşan Dağlık Karabağ'daki Ağdam kenti işgal yıllarında Ermeniler'in tahribatıyla harabeye döndü. 4 gündür bir zamanlar terk etmek zorunda kaldığı Ağdam'a giderek dönemin ticaret merkezi olan kentle hasret gideren Arif Hacıyev "Biz burayı en son 23 Temmuz'da (1993), Ağdam işgal edildiğinde terk ettik. Tüm şehir, tüm binalar sapasağlam yerindeydi. Şimdi 4 gündür buraya geliyorum, bir tane sağlam bina göze çarpmıyor" diye konuştu.