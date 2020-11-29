Korona tedavisi göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ve eşi taburcu edildi

Koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki durumlarının ağırlaşması üzerine 26 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Özhaseki çifti koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Özhaseki paylaşımında; "Bugün itibariyle Covid-19 tedavimiz başarıyla tamamlandı ve Kayseri Şehir Hastanesi'nden taburcu edilirken işlerini canla başla yapan sağlıkçılarımız ile vedalaştık. Modern, konforlu ve son teknolojiyle donatılmış Şehir Hastanelerimizin sağlıkta adeta devrim niteliği taşıdığını tekrardan görmüş oldum. Hekiminden, hemşiresine; hasta bakıcısından tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.