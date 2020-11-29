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Kurtulmuş'tan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili , CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

AA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 15:22 Son Güncelleme: 29.11.2020 15:26 ABONE OL
Kurtulmuş'tan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"HASTALIKLI DİLİ VE ARKASINDAKİ ANLAYIŞI ŞİDDETLE KINIYORUM"

"Aziz milletimizin kahraman evlatları Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gerek sınırlarımızda gerekse dünyanın dört bir yanında gösterdikleri üstün başarı ve adanmışlığı bazı şahsiyet yoksunlarının attıkları iftiralar asla gölgeleyemez. Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum."

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Kurtulmuş'tan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki
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