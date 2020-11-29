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elebaşından itiraf: Ermeni saflarında savaştık

AA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 ABONE OL
PKK elebaşından itiraf: Ermeni saflarında savaştık
PKK elebaşı Gültekin, teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti. PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının elebaşılarından Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu. "Karabağ'a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz" diyen Gültekin, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti.
Böylelikle PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.
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PKK elebaşından itiraf: Ermeni saflarında savaştık
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