Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: Hafta içi de sokağa çıkma yasağı gelecek mi, Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararı nasıl olacak?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kritik kabine toplantısı sonrası son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması için nefesler tutuldu. Artış gösteren vaka sayıları ve salgına karşı vatandaşların tedbir almaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca gibi birçok yetkili isim yeni kısıtlamaların sinyallerini vermişti. Buna göre; yeni sokağa çıkma yasağı kararı nasıl olacak? Hafta içi de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
YENİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI NASIL OLACAK? KABİNE TOPLANTISI SONRASI YENİ KISITLAMA KARARI VERİLECEK Mİ?
Geçtiğimiz haftalarda hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alınmış ve bu kısıtlamanın yalnızca 20.00-10.00 saatleri aralığında uygulanmasına karar verilmişti. Ancak alınan bu tedbirlerin yeterli olmaması ve vakalardaki artışı durduramaması nedeniyle kısıtlamaların arttırılacağına yönelik ifadeler nedeniyle milyonlar gözünü bugünkü kabine toplantısına çevirdi…
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre;
"Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır." ifadeleri yer almıştı. Bugün ise gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası kısıtlamaların arttırılması bekleniyor.
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BAKAN KOCA SİNYALİ VERMİŞTİ
Bakan Koca kısıtlamaların arttırılması ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;
"Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.
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Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;