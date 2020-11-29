SON DAKİKA HABERLER: Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

YERLİ VE MİLLİ



Bu proje kapsamında denizaltıların tasarım yetkinliğinin kazanılması, donanımların yerli olarak üretilmesi, özellikle komuta kontrol sistemlerinin tüm yazılım ve donanımlarına hâkimiyetin milli firmalarımıza kazandırılması konularında birçok firmamız projede kendi sistemleri veya teknoloji transferinin yapıldığı taraf olarak yer alıyor.