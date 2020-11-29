SON DAKİKA HABERLER: Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

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SON DAKİKA HABERLER: olarak üretildi! ''in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

Son dakika haberler... ve milli üretimde çığır açan bir başarıya daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Yeni Tip Denizaltı projesi kapsamında 3'üncü denizaltı olan 'in komuta kontrol sistemi Havelsan tarafından tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 17:15 ABONE OL
Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

SON DAKİKA! DETAYLI TESTLER TAMAMLANDI

SSB'den yapılan son dakika yazılı açıklamaya göre; Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında ilk iki denizaltının komuta kontrol sistemlerini tamamlayan HAVELSAN, 3'üncü denizaltı olan ''in de komuta kontrol sisteminin kurulumu ve detaylı testlerini tamamladı.

Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Sistem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Reis sınıfı denizaltı tedarik projesi, uzun vadeli stratejik yetkinlikleri ülkemize kazandırmaya yönelik çalışmalarımızın bir parçası.

Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

YERLİ VE MİLLİ

Bu proje kapsamında denizaltıların tasarım yetkinliğinin kazanılması, donanımların olarak üretilmesi, özellikle komuta kontrol sistemlerinin tüm yazılım ve donanımlarına hâkimiyetin milli firmalarımıza kazandırılması konularında birçok firmamız projede kendi sistemleri veya teknoloji transferinin yapıldığı taraf olarak yer alıyor.

Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

GERÇEK DONANIMLAR ÜZERİNDE TEST

HAVELSAN tarafından denizaltı savaş yönetim sistemi bu proje kapsamında geliştirildi. Ayrıca 7'nci denizaltı diyebileceğimiz gerçek donanımlardan oluşan bir denizaltı komuta kontrol sistemi HAVELSAN'da konumlandırıldı. Bu sayede bu denizaltılarımıza yeni silah veya sensörlerin entegrasyonu gerekirse HAVELSAN tarafından komuta kontrol sisteminin yazılımları modifiye edilerek bu tesislerde gerçek donanımlar üzerinde test edilebilecek.

Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

GÖLCÜK'E GÖNDERİLİYOR

Denizaltılarımıza monte edilecek komuta kontrol sistemi donanımları yine HAVELSAN'ımızda bulunan Sistem Entegrasyon Laboratuvarında bir araya getirilerek yoğun testlerden geçiriliyor ve daha sonra gerçek ortamına monte edilmek üzere denizaltıların inşa edildiği Gölcük Tersane Komutanlığı'na gönderiliyor.

Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

Bu sevkiyat, projenin 3'üncü denizaltısı olan 'in Komuta Kontrol Sisteminin başarıyla tamamlanması sonrasında gerçekleşti. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

KOMUTA KONTROL SİSTEMİ

Son dakika haber: Komuta Kontrol Sistemi, akustik ve akustik olmayan sensörlerden gelen verilerin işlendiği, görüntülendiği, karar destek işlevlerinin yerine getirildiği ve silahların ateşlendiği sistemlerdir.

Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

Denizaltılar için komuta kontrol sistemleri, 'Denizaltıların Beyni' olarak tanımlanmaktadır.

Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi

Deniz muharebelerinden istihbarat görevlerine kadar birçok kritik operasyonda kullanılan ve potansiyelleri sebebiyle kuvvet çarpanı sayılan denizaltılar, operasyonel verimliliğini ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak komuta kontrol sistemlerine ihtiyaç duyarlar.

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SON DAKİKA HABERLER: Yerli olarak üretildi! 'Murat Reis'in kontrol sistemi TKS'ya teslim edildi
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