Son dakika: MSB'den CHP'li vekilin skandal sözlerine sert cevap: Bunun hesabı sorulacak
Son dakika haberi: MSB: Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyoruz. Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.
Giriş Tarihi: 29.11.2020 13:51Son Güncelleme: 29.11.2020 13:55ABONE OL
Son dakika haberi: MSB: Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyoruz. Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.