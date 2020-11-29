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Son dakika: 'den 'li vekilin skandal sözlerine sert cevap: Bunun hesabı sorulacak

Son dakika haberi: : Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr ’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyoruz. Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

DHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 13:51 Son Güncelleme: 29.11.2020 13:55 ABONE OL
Son dakika: MSB'den CHP'li vekilin skandal sözlerine sert cevap: Bunun hesabı sorulacak
Son dakika haberi: MSB: Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyoruz. Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.




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Son dakika: MSB'den CHP'li vekilin skandal sözlerine sert cevap: Bunun hesabı sorulacak
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