Son dakika: MSB'den CHP'li vekilin skandal sözlerine sert cevap: Bunun hesabı sorulacak

Son dakika haberi: AK Parti'den CHP'li Ali Mahir Başarır'ın çirkin sözlerine tepki: Şiddetle kınıyoruz

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'dan çirkin sözler! Türk ordusuna satılmış dedi

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum

CHP'li vekilden skandal sözler: 'Devletin ordusu Katar'a satıldı'

Son dakika haberi: MSB: Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyoruz. Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.