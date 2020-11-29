Üniversitedeki sınava arkadaşını sokan gence 15 yıl hapis! İmzalar birbirini tutmayınca gerçek ortaya çıktı

Deniz YUSUFOĞLU/SABAH

İstanbul'da özeli bir üniversitede İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi olan 18 yaşındaki A.S.V., gireceği matematik sınavından başarılı olmak için çalışma yerine arkadaşı 31 yaşındaki Y.Ç'i kendisi gibi göstererek kimliği ile birlikte sınava soktu. Sınav esnasında yapılan düzenbazlık fark edilmedi. A.S.V mezun olduktan sonra gerçek ortaya çıktı.

İMZALAR BİRBİRİNİ TURMADI

Özel üniversitenin görevlileri matematik sınavında yapılan sahteciliği fark etti ve imzaların birbirinin tutmadığı ortaya çıktı. A.S.V., görevliler tarafından üniversiteye çağrıldı. Üniversite, sınava arkadaşını sokan A.S.V., Y.Ç., hakkında şikayette bulundu. Şikâyetinin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dosyaya atanan bilirkişi raporunda imzaların benzediğini fark birbirini tutmadığı, farklı kişiler tarafından atıldığı söylendi. Bunun ardından gençler, yapıtları suçu itiraf ettiler.

15'ER YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrası genç öğrenci ve arkadaşı hakkında iddianame hazırlandı. Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Üniversite öğrencisi ve arkadaşı Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.