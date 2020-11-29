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Ya öleceğiz ya da evlatlarımızı alacağız

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 29.11.2020 ABONE OL
Ya öleceğiz ya da evlatlarımızı alacağız
Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 453. gününü geride bıraktı. Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek evlat nöbetine katılan anne Cennet Kabaklı, çocuğu için başlattığı eylemi sürdürdüğünü söyledi. Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka da Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmasına iki ay kalan oğlunun okumasına izin verilmediğini söyledi.

BİZİ PERİŞAN ETTİLER
Nilifırka, "Evladımın mürüvvetini görecektim, bizi perişan ettiler. Oğlum gel adalete, devlete teslim ol. Sizi korkutuyorlar. Arkadaşlarına söyle gelin, devletin şefkatli kollarına teslim olun. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ya burada öleceğiz ya da evlatlarımızı alacağız" dedi.
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Ya öleceğiz ya da evlatlarımızı alacağız
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