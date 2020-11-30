AK Parti’den kongrelere Kovid-19 arası

AK Parti'de kongre sürecine ikinci kez pandemi nedeniyle ara verildi. Pandeminin Türkiye'de görüldüğü Mart ayında kongrelerine ara veren AK Parti, Ağustos ayının sonunda yeniden kongrelerine başlamıştı. Bugüne kadar İstanbul ve İzmir dışında ilçe kongrelerini tamamlayan ve il kongrelerine geçen AK Parti, Kovid-19 nedeniyle kongrelerine ikinci kez ara vermek zorunda kaldı. Geçtiğimiz ay ilçe kongreleri biten il kongrelerine başlayan AK Parti bugüne kadar 19 il kongresini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya, Kayseri, Samsun, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Kocaeli, Van il kongrelerine yüz yüze katılırken diğer kongrelere ise pandemi önlemleri kapsamında videokonferans yoluyla katıldı. Kış aylarına girilmesiyle birlikte Kovid- 19 vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle AK Parti kongrelerine iki haftalık ara verildi. AK Parti bu iki haftalık sürecin ardından Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak kongrelerine devam edip etmeyeceğine karar verecek.