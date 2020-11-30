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Bakan Koca’nın açıkladı kritik 15 il hangileri? İşte hafta içi sokağa çıkma ve seyahat yasağının görüşüldüğü 15 il

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısında, yeni koronavirüs tedbirleri görüşülecek. Gündeme gelecek konular arasında hafta içi kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması ve da bulunuyor. Söz konusu tedbirler, öncelikle Bakan Koca’nın işaret ettiği 15 kritik il için masaya yatırılacak. Peki, Bakan Koca’nın kritik olarak nitelendirdiği 15 il hangileri? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 30.11.2020 10:22 ABONE OL
Bakan Koca’nın açıkladı kritik 15 il hangileri? İşte hafta içi sokağa çıkma ve seyahat yasağının görüşüldüğü 15 il

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerine yönelik son yaptığı açıklamasının ardından gözler bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Koronavirüs vaka sayılarını azaltmak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bugün yapılacak toplantıdan birtakım tedbir kararlarının çıkması bekleniyor. Toplantıda, Bakan Koca'nın kritik olarak nitelendirdiği 15 il için hafta içi kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek. Peki, Bakan Koca'nın açıkladığı 15 il hangileri?

BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLAYACAK

Koronavirüste 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerinin gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASINDAKİ RİSKLİ İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik illeri açıkladığı son basın toplantısında 15 şehir öne çıkmıştı. Bu iller şöyle; Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli

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Bakan Koca’nın açıkladı kritik 15 il hangileri? İşte hafta içi sokağa çıkma ve seyahat yasağının görüşüldüğü 15 il
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