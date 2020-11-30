Bakan Koca’nın açıkladı kritik 15 il hangileri? İşte hafta içi sokağa çıkma ve seyahat yasağının görüşüldüğü 15 il

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerine yönelik son yaptığı açıklamasının ardından gözler bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Koronavirüs vaka sayılarını azaltmak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bugün yapılacak toplantıdan birtakım tedbir kararlarının çıkması bekleniyor. Toplantıda, Bakan Koca'nın kritik olarak nitelendirdiği 15 il için hafta içi kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek. Peki, Bakan Koca'nın açıkladığı 15 il hangileri?