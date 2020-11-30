Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit belirtileri: Çocuklarda sinüzite ne iyi gelir?

Bebeklerde ve çocuklarda belirtileri: Çocuklarda sinüzite ne iyi gelir?

Bebeklerde ve çocuklarda çok sık görülen hastalıklardan biri de sinüzittir. ilaç tedavisi ile geçebilen bir hastalık türü olduğu gibi ileri seviyedeki sinüzit çocuklarda körlük ya da menenjit gibi çok ağır sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu yüzden bebeklerdeki ve çocuklardaki sinüzit dikkate alınıp hemen tedavi süreci başlatılmalıdır. Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit belirtileri merak edildiği için belirtileri liste halinde hazırladık. Çocuklarda sinüzite ne iyi gelir? İşte yanıtları…

Giriş Tarihi: 30.11.2020 16:24 ABONE OL
Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit belirtileri: Çocuklarda sinüzite ne iyi gelir?

Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit hastalığı beraberinde burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve geçici işitme kaybı gibi sorunlar da ortaya çıkarabilir. Alerjik hastalık ya da gribal enfeksiyonlar sonucu kendini gösteren sinüzit hastalığı bebekler ve çocuklar için tehlikeli olabilir. Özellikle kendini iyi gizleyen bir hastalık olarak tanımlanırken körlük, işitme kaybı gibi büyük problemlerin meydana gelmesini mümkün kılabilir. Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit belirtileri listemize göz atarak siz de hastalık hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Çocuklarda sinüzite ne iyi gelir? Başlığında yer alan tavsiyelerden yola çıkarak bitkisel tedavi yöntemlerini öğrenebilirsiniz.

BEBEKLERDE SİNÜZİT BELİRTİLERİ

  • Burun tıkanıklığı
  • Geniz akıntısı
  • İştahsızlık
  • Ağız kokusu
  • Hafif ateş
  • Öksürük
  • Burundan sarı yeşil renkli akıntı
  • Bulantı ve kusma
  • Uzun süre devam eden grip veya nezle
  • Uzun süre geçmeyen inatçı öksürük

ÇOCUKLARDA SİNÜZİT BELİRTİLERİ

Çocuklarda sinüzit belirtileri olduğu zaman muhakkak Kulak Burun Boğaz (KKB) uzmanı bir doktora muayene ettirmek gerekiyor. Sinüzit için erken teşhis daha etkili bir tedavi olabilmektedir.

Çocuklarda sinüzit olduğu nasıl anlaşılır? Diyorsanız işte o belirtiler:

  • Sarı-yeşil renkli koyu kıvamlı burun akıntısı
  • Burun tıkanıklığı ve horlama
  • Davranış değişiklikleri
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Göz çevresinde basınç hissi
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Geçmeyen baş ağrısı
  • Geniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda yanma
  • Nefeste kötü koku
  • Koku alma bozukluğu
  • Bazen hafif ateş yükselmesi
  • 10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı
  • Geceleri veya sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürük

ÇOCUKLARDA SİNÜZİTE NE İYİ GELİR?

Çocuklarda sinüzit tedavisi için muhakkak uzman bir doktora gidilmelidir. Doktor ailenin detaylı aile öyküsünü dinler. Alerjik hikayesini ve olası riskleri gözden geçirir. Endoskopik muayene yaptıktan sonra eğer gerekirse görüntüleme yöntemlerine başvurur. Radyolojik görüntülerden sonra hasta için gerekli teşhisler konur. Eğer ilaç tedavisine dirençli bir sonuçla karşılaşılırsa sinüslere karşı ameliyat gerekebilir. Geniz etinin alınması veya bademciğin alınması sinüziti tedavi etmez. Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanır. Sinüzit ameliyatı için çocuklarda 13 – 14 yaş ve sonrası için uygun görülmektedir. Antibiyotiksiz sinüzit tedavisi istiyorsanız şu yöntemleri de deneyebilirsiniz:

  • Bol bol sıvı tüketimi sağlayın. Mukus tabakası giderek incelecektir.
  • Yüz bölgesine sıcak suyun içine koyduğunuz bezi kompres şeklinde uygulayın.
  • Evde sigara kullanmayın.
  • Toz ve dumandan çocukları sakındırın.
  • Kışın peteklerin bulunduğu yerlere su koyarak nemlendirin.
  • Klimanın nem derecesini yükseltin.
  • Rüzgârlı havada çocuğu dışarı çıkarmayın.
  • Soğuk su ile çocuğun yüzünü veya başını yıkamayın.
  • Buhar banyosu yaptırabilirsiniz.
  • Nane limon çayı içtirebilirsiniz.
  • Bulunduğunuz ortamı sık havalandırın.
Sinüzite ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinüzit ağrısına iyi gelen şeyler, evde doğal ve bitkisel çözümler

ARKADAŞINA GÖNDER
Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit belirtileri: Çocuklarda sinüzite ne iyi gelir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA