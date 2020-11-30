Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit belirtileri: Çocuklarda sinüzite ne iyi gelir?

Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit hastalığı beraberinde burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve geçici işitme kaybı gibi sorunlar da ortaya çıkarabilir. Alerjik hastalık ya da gribal enfeksiyonlar sonucu kendini gösteren sinüzit hastalığı bebekler ve çocuklar için tehlikeli olabilir. Özellikle kendini iyi gizleyen bir hastalık olarak tanımlanırken körlük, işitme kaybı gibi büyük problemlerin meydana gelmesini mümkün kılabilir. Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit belirtileri listemize göz atarak siz de hastalık hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Çocuklarda sinüzite ne iyi gelir? Başlığında yer alan tavsiyelerden yola çıkarak bitkisel tedavi yöntemlerini öğrenebilirsiniz.
BEBEKLERDE SİNÜZİT BELİRTİLERİ
ÇOCUKLARDA SİNÜZİT BELİRTİLERİ
Çocuklarda sinüzit belirtileri olduğu zaman muhakkak Kulak Burun Boğaz (KKB) uzmanı bir doktora muayene ettirmek gerekiyor. Sinüzit için erken teşhis daha etkili bir tedavi olabilmektedir.
Çocuklarda sinüzit olduğu nasıl anlaşılır? Diyorsanız işte o belirtiler:
ÇOCUKLARDA SİNÜZİTE NE İYİ GELİR?
Çocuklarda sinüzit tedavisi için muhakkak uzman bir doktora gidilmelidir. Doktor ailenin detaylı aile öyküsünü dinler. Alerjik hikayesini ve olası riskleri gözden geçirir. Endoskopik muayene yaptıktan sonra eğer gerekirse görüntüleme yöntemlerine başvurur. Radyolojik görüntülerden sonra hasta için gerekli teşhisler konur. Eğer ilaç tedavisine dirençli bir sonuçla karşılaşılırsa sinüslere karşı ameliyat gerekebilir. Geniz etinin alınması veya bademciğin alınması sinüziti tedavi etmez. Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanır. Sinüzit ameliyatı için çocuklarda 13 – 14 yaş ve sonrası için uygun görülmektedir. Antibiyotiksiz sinüzit tedavisi istiyorsanız şu yöntemleri de deneyebilirsiniz: