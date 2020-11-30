Bravo Tekin öğretmen

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde seçilen yılın çalıkuşlarından biri de 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Muhittin Talha Çalışkan'ın mezunu olduğu Hacı Dudu Mehmet Gebizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli öğretmen Tekin Kaya. Tekin öğretmen, okulda Afrin Şehidi Çalışkan'ın adının verildiği kütüphanenin kurulmasında büyük emek verdi. Öğrencileriyle birlikte Yaren, İlim ve Şüheda dergilerini çıkartan, 15 Temmuz Öğretmenler Arası Şiir Yarışması'nda il birincisi olan Kaya Yörük Ağızı Sözlüğü de hazırladı. Pandemi döneminde öğrencilerini online eğitimlerle hiç yalnız bırakmayan Kaya "Biz onların aile fertlerinden biriyiz" dedi.