Maskemesafe - kısıtlama hak getire!

Artan koronavirüs vakalarına rağmen, alınan tedbirler ve yapılan uyarılar hafta sonu güle havanın da etkisiyle unutuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz cuma "Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala bu işlere hiç dikkat etmediğini, maske takmadıklarını görüyoruz. Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" sözlerini kanıt olacak görüntüler kaydedildi. İşte yurttan dehşet veren manzalar;Son bir haftada vaka sayısının yüzde 50 arttığı Antalya'da, saat 10'dan sonra binlerce kişi Konyaaltı sahiline akın etti. Maske- mesafe kuralına uyulmadığı, herkesin iç içe oturduğu sahilde sigara içenler dikkat çekti.Kordon'da maske- mesafe kurallarını hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen bir grup sosyal medyadan iletişim kurarak Konya-Karaman yolu üzerinde araba yarışı için buluştu. İhbar üzerine bölgeye giden polis 62 kişiye 3 bin 150 lira ceza kesti.Kent merkezinden geçen Bayburt kara yolunda durdukları otomobilden inen 5 kişi, müzik eşliğinde halay çekti.Karasu köyündeki İnkum sahilinde bulunan bir otele yapılan baskında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan, canlı müzik eşliğinde eğlenip sigara içen, 14 kişiye 116 bin TL, otele de 47 bin TL ceza kesildi.Onikişubat ilçesinde 32 yaşındaki koronavirüs hastası Eyüp Kalkan kısıtlama olduğu saatlerde karantinayı ihlal ederek çıktığı sokakta yakalandı. 2 bin 200 lira ceza kesilen Kalkan polis eşlğinde karantina yurduna götürüldü.Çark caddesinde maskesini doğru takmadığı için ceza yazılan Cihat Yıldırım (24), maske takmayanlara seslenerek, "İnşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz" dedi. Ağaçlık alanda denetim yapan polisler alkol almak için toplanan 3 kişiye önce çevredeki şişeleri toplattı daha sonra cezai işlem uygulayarak evlerine yolladı.İstanbul'da polis, il jandarma havadan ve karadan yoğun denetimler gerçekleştirdi. Kadıköy'de bir eğlence mekanında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 103 kişiye 324 bin lira ceza kesildi. Kağıthane'de maske-mesafesiz okey oynatılan bir kıraathane mühürlendi. 40 kişiye 127 bin 200 lira idari para cezası kesildi. D-100 karayolunda bir sürücü kısıtlama saatlerinde hem 1.73 promil alkollü hem de ehliyetsiz yakalandı. E-5 Merter mevkinde ehliyetsiz ve alkollü yakalanan minibüs sürücüsü 'Saatleri şaşırdım' dedi. Galata Köprüsü ve Eminönü'nde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kalabalık manzaralar görüntülendi. İstiklal Caddesi'nde iğne atsan yere düşmeyen görüntüler ortaya çıktı.Gece yarısı sokakta denetime yakalanan bir genç polislerin "Sana 3 bin 186 lira ceza keseceğiz" demesi üzerine "Annem duyarsa beni evlatlıktan reddeder" diye yalvardı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden N.K (28) polis kovalamacasıyla yakalandı. Gürsu'da gelin alma eğlencesinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.Kula'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte kapatılmış bir kahvehanede kumar oynayanlara ceza kesildi.Türkiye'de dün test yapılan 168 bin 212 kişiden 29 bin 281'ine Kovid- 19 tanısı konulurken, 185 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 13 bin 558, ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu. 4 bin 15 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Zatürre oranı ise 3.4 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" dedi. ANKARASABAH