Otel ve konaklama tesislerine yasak gelecek mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında otel rezervasyonlarının iptal edilmesi gündemde mi?

OTELLERDE KONAKLAMA YASAKLANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından son yayımlanan genelge doğrultusunda oteller restoranları konusunda birtakım kararlar alındı. Konaklama yasağı konusunda şu an için herhangi bir gelişme yok.

İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.

SADECE OTEL MÜŞTERİSİNE YEMEK HİZMETİ VERİLECEK

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek.

DIŞARIYA PAKET SERVİS YASAKLANDI

Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacak.

AKŞAM 22:00'DEN SONRA MÜZİK YASAKLANDI

Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.