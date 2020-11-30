Otel ve konaklama tesislerine yasak gelecek mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında otel rezervasyonlarının iptal edilmesi gündemde mi?

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerine yönelik son yaptığı açıklamasının ardından gözler bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Koronavirüs vaka sayılarını azaltmak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bugün yapılacak toplantıdan birtakım tedbir kararlarının çıkması bekleniyor. Peki, bugün görüşecek toplantıda oteller ile ilgili karar alınacak mı?
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLAYACAK
Koronavirüste 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerinin gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak.
OTELLERDE KONAKLAMA YASAKLANACAK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından son yayımlanan genelge doğrultusunda oteller restoranları konusunda birtakım kararlar alındı. Konaklama yasağı konusunda şu an için herhangi bir gelişme yok.
İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.
SADECE OTEL MÜŞTERİSİNE YEMEK HİZMETİ VERİLECEK
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek.
DIŞARIYA PAKET SERVİS YASAKLANDI
Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacak.
AKŞAM 22:00'DEN SONRA MÜZİK YASAKLANDI
Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.