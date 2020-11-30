Pençe-3 harekâtıyla 348 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele harekatı kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı ile sağlanan alan kontrolünün artırılarak devam ettirilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen operasyonlarda bölge halkının zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir"denildi.Suriye'de terör örgütleriyle yapılan mücadeleyle ilgili de "Suriye'deki harekat alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 184 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. TSK, Pençe-3 operasyonuyla önceki Pençe operasyonlarından farklı olarak Irak'ın kuzeydoğusunda bulunan bölgelere değil, kuzeybatısında bulunan Sinat- Haftanin bölgesine girdi. Pençe-3 Operasyonu'nda ilerlenen Haftanin'in daha da güneyine kara harekâtı olarak Pençe-Kaplan Operasyonu düzenlenerek bölge terör örgütlerinden temizlendi.