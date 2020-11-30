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Restoranlar kapandı mı? , kafeler ve restoranlar kapatıldı mı?

başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni yasaklara ilişkin açıklamalar yapıldı. Bu bağlamda yeni corona virüsü yasakları kapsamında restoran, lokanta ve kafe gibi işletmelere ilişkin yasak gelip gelmediği merak edilerek Restoranlar kapandı mı? ve , kafeler ve restoranlar kapatıldı mı? şeklinde sorularla araştırılıyor. İşte Bakanlar kurulu sonucunda alına kararlardan detaylar…

Giriş Tarihi: 30.11.2020 20:30 Son Güncelleme: 30.11.2020 20:37 ABONE OL
Restoranlar kapandı mı? Lokantalar, kafeler ve restoranlar kapatıldı mı?

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bugünkü bakanlar kurulu toplantısında corona virüsü vaka sayısında artış görülmesi sonrasında yeni yasaklar konusunda karara varıldı. Bu kapsamda restoran, lokanta ve kafe gibi işletmelerde yasak olup olmayacağına ilişkin Restoranlar kapandı mı? ve Lokantalar, kafeler ve restoranlar kapatıldı mı? araştırmalar yapılıyor.

RESTORANLAR KAPANDI MI? VE LOKANTALAR, KAFELER VE RESTORANLAR KAPATILDI MI?

Bugünkü Kabine toplantısı Restoranlar kapandı mı? ve Lokantalar, kafeler ve restoranlar kapatıldı mı? detaylar şöyle;


Bugün (30 Kasım 2020 Pazartesi) Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamalarında vatandaşlarımız tarafından merak edilen Lokantalar, kafeler ve restoranlar kapatıldı mı? sorusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı.

Başkan Erdoğan:"Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."


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