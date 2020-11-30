Restoranlar kapandı mı? Lokantalar, kafeler ve restoranlar kapatıldı mı?

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bugünkü bakanlar kurulu toplantısında corona virüsü vaka sayısında artış görülmesi sonrasında yeni yasaklar konusunda karara varıldı. Bu kapsamda restoran, lokanta ve kafe gibi işletmelerde yasak olup olmayacağına ilişkin Restoranlar kapandı mı? ve Lokantalar, kafeler ve restoranlar kapatıldı mı? araştırmalar yapılıyor.

RESTORANLAR KAPANDI MI? VE LOKANTALAR, KAFELER VE RESTORANLAR KAPATILDI MI?

Bugünkü Kabine toplantısı Restoranlar kapandı mı? ve Lokantalar, kafeler ve restoranlar kapatıldı mı? detaylar şöyle;