Son dakika: Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu! 9 kişiye gözaltı

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve terörden arananlar listesinde "kırmızı" kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın da aralarında bulunduğu 4 teröristin üzerinde ve sığınaklarında ele geçirilen örgütsel dokümanlar ile dijital materyallerin incelenmesi sonucu yakalanan bir zanlının ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır, Bingöl, Mersin, Sakarya ve İstanbul'da 15 adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda, S.Y., M.K., H.T., İ.H.E., S.T., E.Y., M.Ç., N.Ş. ve R.E. yakalandı, Şahıslarla birlikte 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 laptop, 2 tablet, hard disk, 2 flaş disk ve 9 cep telefonu ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.