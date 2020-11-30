Son dakika haber: Corona virüste korkutan rapor: O kişilerin ölüm riski daha yüksek...

BÜYÜK RİSK

Avrupa Obezite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, çalışmanın sonuçlarını değerlendirirken, kronik bir hastalık olan obezitenin Kovid-19 karşısında ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Kovid-19 nedeniyle obezite riskinin de giderek artığına dikkati çeken Yumuk, bu konuda bilinç ve farkındalık yaratılması konusunun her geçen gün daha fazla önem kazandığına işaret ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Pandemi devam ettiği sürece de bu risk devam edecek. Bu nedenle fazla kilolu veya obeziteli bireylerin içinde bulunduğumuz dönemde tedavilerini sürdürmeleri ve doktorlarıyla sürekli temas halinde olmaları ciddi önem taşıyor. Obezite 21. yüzyıl pandemisidir ve Kovid-19 öncesi de ciddi bir halk sağlığı problemiydi, ancak bu dönemin de getirdiği olumsuz etkilerle eğer önlem almazsak obezitenin yayılma hızı daha da artacak."