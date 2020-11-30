Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi, 'Söylemek zorundayım' diyerek uyardı: Gördüklerim inanılmaz...





'YER PROBLEMİMİZ OLMADI'

Prof. Dr. Turan, Ankara Şehir Hastanesi olarak pandeminin başından beri yatak sayılarını artırarak dinamik bir süreç yaşadıklarını kaydederek, "Her gün değişen bir sürecimiz oldu. Ve bu süreç içerisinde de yeterince yoğun bakım yatağına ve servis yatağına sahibiz. Şansımız; büyük bir mekan ve büyük bir hastane olmamız. Ankara Şehir Hastanesi Avrupa'nın da en büyük hastanelerinden biri; o nedenle bizim yer problemimiz olmadı. Yoğun bakım yataklarımız hep doluya yakın ama 'turn-over' denilen devir işlemini sağladığımız için hastalarımıza yer bulabildik. Aslında tüm Ankara bölgesine hizmet ettik, hatta tüm Türkiye'den de hastalarımız gelebildi. Ankara Şehir Hastanesi olarak gerekli hizmeti sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.