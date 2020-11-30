Son Dakika Haberi | İçişleri bakanlığı genelgesi ile hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Bugün yasak var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler dün yapılan kabine toplantısı sonrası duyuruldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişirken, hafta içi sokağa çıkma yasağı da Salı akşamından itibaren uygulanmaya başlayacak. 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençler için yeni tedbirler alındı. Kararların kamuoyu ile paylaşılmasının ardından vatandaşlar, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile berberler, restoranlar, marketler açık mı sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan, yaptığı basın toplantısında, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile kapatılan işletmeleri paylaştı. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni koronavirüs tedbirleri…
Milyonların beklediği Kabine Toplantısı tamamlandı. Son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Erdoğan, kabine kararlarını duyurdu. İşte bu toplantıda sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler için alınan yeni tedbirler hakkında detaylar...
Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.
Son Dakika | Hafta sonu yasak tüm gün oldu! İçişleri Bakanlığı genelgesi ile afta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! | Video
YASAKLAR SALI GÜNÜ BAŞLIYOR!
Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.
SON DAKİKA - MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),