SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Kasım hasta ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 30 Kasım koronavirüs tablosu

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 30 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 30 Kasım koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

30 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 176.656

VAKA SAYISI:.31.219

HASTA SAYISI:6.514

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI:4.485

DAHA SIKI KORUNMA VE DAHA SIKI TEDBİRE İHTİYACIMIZ VAR.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 168.212

VAKA SAYISI:.29.281

HASTA SAYISI:6.439

VEFAT SAYISI: 185

İYİLEŞEN SAYISI:4.015





AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.