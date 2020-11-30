Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberler: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat kısıtlaması gelecek mi? İşte öneriler...

Son dakika haberler: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat kısıtlaması gelecek mi? İşte öneriler... Son dakika haberleri… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın günlük olarak duyurduğu koronavirüs vaka sayılarında ürküten tablo devam ederken yeni kısıtlamalar için gözler hafta başına çevrildi. Bu kapsamda önlemeyen artışı takip eden ölüm sayılarındaki artış daha sıkı ve daha sert tedbirleri gündeme getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı “Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız” son dakika açıklamasının ardından 2 kritik kısıtlama öne çıkıyor. İşte bu tedbirler için öncelikli iller ve e-bileklikten, HES koduna yeni tedbirler

Giriş Tarihi: 30.11.2020 10:36 Son Güncelleme: 30.11.2020 10:38 ABONE OL

Son dakika haberi… Koronavirüse karşı yürütülen mücadelede artan vaka sayıları sonrası Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu harekete geçti. İki haftadır hafta sonları için 20.00 ila 10.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de dahil edilerek uygulanmaya başlanması gündemde. Bu yasak gerçekleşirse hafta sonu kısıtlaması da pandeminin ilk günlerindeki gibi uygulanacak. Ayrıca kritik bazı şehirlere de seyahat (giriş-çıkış) kısıtlaması da getirilebilir. İşte o iller ve diğer detaylar;

SON DAKİKA HABERİ BAŞKAN ERDOĞAN "YENİ TEDBİRLER ALACAĞIZ" DEDİ BİLİM KURULU HAREKETE GEÇTİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışın altını çizerek "Maalesef vatandaşlarımız özellikle 'TaMaM' diye ifade ettiğimiz tedbirler konusunda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri daha da sıkılaştıracak.

HAFTA İÇİNE SOKAK KISITLAMASI GELİYOR, HAFTA SONU DA TÜM GÜN YASAK OLABİLİR Bilim Kurulu'nun son dakika gündemiyle masaya yatıracağı yeni koronavirüs tedbirlerinin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağının, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.

Bilim Kurulu'nun alacağı son dakika kararları içerisinde 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının da saatlerinin düzenlenmesi ihtimaller arasında. RİSK GRUBU VE RİSKİ TAŞIYAN GRUBA GÜN KISITLAMASI YOLDA! Salgında yüksek risk oluşturan bu yaş gruplarının her gün dışarı çıkabildikleri üç saatlik dilimin azaltılması ya da sadece hafta sonunda dışarı çıkabilecekleri şeklinde yeni düzenlemelerin yapılması planlanıyor.