SON DAKİKA: Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve sevgilisi eroin dolu araçta yakalanmıştı! Flaş gelişme...

Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuş ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Dırla'nın, polise Hanlı için dini nikahla birlikte yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

KADİR ŞEKER'İ SUÇLAMIŞ, ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Ayşe Dırla, sevgilisi Özgür Duran'ın öldürülmesiyle ilgili mahkemedeki ifadelerinde, Kadir Şeker'in kendisini kurtarmaya çalıştığını belirterek, şunları söylemişti:

* Özgür sürekli kameriyeye saldırıyordu. Ben de bu sırada ağlıyordum. Özgür o kadar sesli bağırıyordu ki apartmandaki herkes camlara çıktı.

* Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Kadir yanımıza geldi. Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı. Kadir, o an, Özgür ile birlikte olduğumuzu düşünemedi. Kadir, 'Kadını neden rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür de 'Sanane kadın, benim kadınım' deyip Kadir'e küfretti. Kadir ile birbirine giriştiler.