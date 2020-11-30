Yeni koronavirüs tedbirleri neler? Bakanlar Kurulu yeni koronavirüs tedbirleri kısıtlamaları görüşecek

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri ile ilgili yaptığı son açıklamanın ardından gözler bugün gerçekleşecek Bakan Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Salgının kontrol altına alınması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan tedbirler bugün görüşülecek. İki haftadır hafta sonları için 20.00 ila 10.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de dahil edilerek uygulanması gündemde. Bununla birlikte Bakan Koca tarafından daha önce kritik iller olarak nitelendirilen 15 şehrimizde seyahat yasağı getirilebilir. İşte yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında gündeme gelen kısıtlamalar…

BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLAYACAK

Koronavirüste 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen koronavirüs vaka sayısı ve salgın beklenen düzeyde kontrol altına alınamadı. Yeni tedbirlerinin gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkması bekleniyor.