Yeni koronavirüs tedbirleri neler? Bakanlar Kurulu yeni koronavirüs tedbirleri kısıtlamaları görüşecek

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri ile ilgili yaptığı son açıklamanın ardından gözler bugün gerçekleşecek Bakan Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Salgının kontrol altına alınması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan tedbirler bugün görüşülecek. İki haftadır hafta sonları için 20.00 ila 10.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de dahil edilerek uygulanması gündemde. Bununla birlikte Bakan Koca tarafından daha önce kritik iller olarak nitelendirilen 15 şehrimizde seyahat yasağı getirilebilir. İşte yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında gündeme gelen kısıtlamalar…
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLAYACAK
Koronavirüste 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen koronavirüs vaka sayısı ve salgın beklenen düzeyde kontrol altına alınamadı. Yeni tedbirlerinin gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN "YENİ TEDBİRLER ALACAĞIZ" DEDİ BİLİM KURULU HAREKETE GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışın altını çizerek "Maalesef vatandaşlarımız özellikle 'TaMaM' diye ifade ettiğimiz tedbirler konusunda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri daha da sıkılaştıracak.
HAFTA İÇİNE SOKAK KISITLAMASI GELİYOR, HAFTA SONU DA TÜM GÜN YASAK OLABİLİR
Bilim Kurulu'nun son dakika gündemiyle masaya yatıracağı yeni koronavirüs tedbirlerinin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağının, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.
RİSK GRUBU VE RİSKİ TAŞIYAN GRUBA GÜN KISITLAMASI YOLDA!
Salgında yüksek risk oluşturan bu yaş gruplarının her gün dışarı çıkabildikleri üç saatlik dilimin azaltılması ya da sadece hafta sonunda dışarı çıkabilecekleri şeklinde yeni düzenlemelerin yapılması planlanıyor.
KAPALI PAZAR YERLERİNDE İSTİSNASIZ HES KODU DÖNEMİ
Daha önce yoğunluk olan belli başlı noktaları kapsayan HES kodu zorunluluğu artık tüm Türkiye için Pazar yerlerine getirilebilir. Özellikle de kapalı ve katlı pazarlarda HES koduyla girilmesi üzerinde çalışılıyor.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI GELEBİLİR!
Ayrıca havaların soğuması sebebiyle seyahat olmayacağı ön görülerek iller arası sınırlama geçtiğimiz kararlarda devreye alınmamıştı. Önümüzdeki günlerde ise virüsün seyrine bağlı olarak şehirler arası yolculuğa da yasak gelebilir. Özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu şehirlerden dışarı çıkılmasına izin verilmeyebilir.
E- BİLEKLİK UYGULAMASI 81 İLE YAYILABİLİR
Tüm bunları yanı sıra meskenlerinde izole olması gereken vakaların ve temaslıların dışarı çıkmalarını engellemek amacıyla Kırıkkale'de başlatılan elektronik bileklik uygulamasının ülke genelinde devreye alınacak. HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasına da yeni özellikler eklenerek, hasta takibinin kolaylaştırılmasına yönelik farklı adımlar atılacak.
OTELLERE DÜZENLEME
İçişleri Bakanlığının yayınladığı son dakika genelgesine göre otellerdeki restoranlar sadece otel müşterilerine hizmet verecek, paket servis yapamayacak. Bu yerlere yönelik denetimler artırılacak. Tesislerde yemek yiyenlerin otel müşterisi olma durumu kontrol edilecek. Bu mekanlarda 22.00'den sonra hiçbir surette müzik yayını gerçekleştirilemeyecek.