AİHM’den HDP’ye dokunulmazlık tokadı

HDP, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2016'da yapılan değişiklik ile bu değişiklik sonrası milletvekilleri hakkında verilen tutuklama kararlarıyla ilgili, ifade özgürlüğü ve serbest seçim haklarının ihlal edildiği iddiasıyla AİHM'e başvurmuştu. AİHM, başvuruyu kabul edilemez buldu. HDP'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 34. maddesindeki mağdur sıfatını taşıdığını iddia edemeyeceği belirtilen kararda, başvurunun kişi yönünden uygun olmaması ve kabul edilemez bulunması nedeniyle reddedildiği kaydedildi. AA