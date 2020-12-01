Aile boyu ihanete ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bir aileden yetiştirip orduya sızdırdığı 5 kardeş Hasan, Hüseyin, Furkan, Rıdvan ve Enes Aslanbay'a ceza yağdı. Kripto FETÖ'cü kardeşlerden Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler'de görevli olan 3 kardeş Hasan, Furkan ve Hüseyin Aslanbay, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikasta giden, demokrasi kahramanı astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ve 15 Temmuz gecesi komutanları rehin alan ihanet timlerinde yer aldı. 3 kardeşe, yargılandıkları davalarda 6'sı ağır 8 müebbet ile 144 yıl hapis cezası çıktı. Kardeşlerden hava istihbarat astsubay çavuş Rıdvan ile Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan Enes Aslanbay da ordudan ihraç edildi.İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki MAK Filosu'nda görevli üsteğmen Hasan Aslanbay Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapmaya giden timdeydi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Furkan Aslanbay, Ankara'da darbeci general Semih Terzi'yle birlikte hareket eden timdeydi. O tim, 15 Temmuz gecesi Halisdemir'i şehit etti. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki MAK timlerinde görevli üsteğmen Hüseyin Aslanbay ise İstanbul'da Moda Deniz Kulübü'ne baskın yapıp, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile birlikte 8 generali rehin alan timi yönetti.Muğla'da yakalanan Hasan Aslanbay, Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve 2 kez yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli kasten yaralama suçundan 6 yıl, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Akıncı Üssü davasında yargılanan ve komutanlara plastik kelepçe takarken görüntüleri bulunan Hüseyin Aslanbay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 8 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 kez ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası aldı.Furkan Aslanbay ise Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi eylemine ilişkin "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağır müebbet, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Furkan Aslanbay'ın cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da onandı. SABAH, FETÖ'cü kardeşlerin ihanetini 6 Haziran 2017'de "Aile Boyu İhanet" manşetiyle Türkiye'ye duyurmuştu.FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 289 davadan 282'si karara bağlandı, 7'sinde sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Tamamlanan davalarda 2 bin 869'u ömür boyu olmak üzere 4 bin 555 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi. Ömür boyu hapis cezası verilen sanıklardan 1608'i ağırlaştırılmış müebbet, 1261'i de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeler, 1686 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.