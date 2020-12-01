AK Parti'den OSB'ye ziyaret

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak başkanlığındaki AK Parti heyeti ilk olarak sabah saatlerinde OSB 1. etapta boya üretimi yapan CAPUA Boya Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada firma yöneticileri tarafından karşılanan AK Parti heyeti, daha sünre üretim sahasına gezerek işçilerle bir araya geldi. Boya üretimi hakkında bilgi alan AK Parti heyeti, işçi ve yöneticilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı.

Öğlen saatlerinde kablo üretimi yaparak dünyaya ihraç eden Diyar Kablo Fabrikası'na geçen AK Parti heyeti, burada firma sahibi Mehmet Kırıcı tarafından karşılandı. Kırıcı, fabrikayı gezen partililere kablo üretimi hakkında bilgi verirken, AK Parti İl Başkanı Budak ve Kadın Kolları Başkanı Kaya, işçilerden kabloların prizlere nasıl takılacağını öğrendi.

Daha sonra İSKUR Tekstil Fabrikası'na geçen Budak ve Kaya ile beraberindekiler, Fabrika Müdürü Ekrem Kul tarafından karşılandı. Öğlen yemeğini burada tabildotta yiyen AK Partililer, fabrikayı gezerek çalışanlardan bilgi aldı.

OSB 3. etapta galvaniz üretimi yapan Ekincioğlu Alüminyum Fabrikasına geçen AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve beraberindekiler, burada da Fabrika Yöneticisi Edibe Kaya tarafından karşılandı. Fabrika ile ilgili Kaya'dan bilgi alan AK Partililer, OSB Müdürlüğü'ne geçti. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Özdoğan ile OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Mahmut Kılıç ile görüşen AK Partililer, pandemi sürecinde sanayi üretimi, sanayici sorunları hakkında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.