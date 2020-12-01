Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit belirtileri nelerdir? Çocuklarda sinüzite ne iyi gelir, evde doğal yollardan nasıl geçer?

Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit hastalığı beraberinde burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve geçici işitme kaybı gibi sorunlar da ortaya çıkarabilir. Alerjik hastalık ya da gribal enfeksiyonlar sonucu kendini gösteren sinüzit hastalığı bebekler ve çocuklar için tehlikeli olabilir. Özellikle kendini iyi gizleyen bir hastalık olarak tanımlanırken körlük, işitme kaybı gibi büyük problemlerin meydana gelmesini mümkün kılabilir. Bebeklerde ve çocuklarda sinüzit belirtileri listemize göz atarak siz de hastalık hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Çocuklarda sinüzite ne iyi gelir? Başlığında yer alan tavsiyelerden yola çıkarak bitkisel tedavi yöntemlerini öğrenebilirsiniz.

BEBEKLERDE SİNÜZİT BELİRTİLERİ

Burun tıkanıklığı

Geniz akıntısı

İştahsızlık

Ağız kokusu

Hafif ateş

Öksürük

Burundan sarı yeşil renkli akıntı

Bulantı ve kusma

Uzun süre devam eden grip veya nezle

Uzun süre geçmeyen inatçı öksürük

ÇOCUKLARDA SİNÜZİT BELİRTİLERİ

Çocuklarda sinüzit belirtileri olduğu zaman muhakkak Kulak Burun Boğaz (KKB) uzmanı bir doktora muayene ettirmek gerekiyor. Sinüzit için erken teşhis daha etkili bir tedavi olabilmektedir.

Çocuklarda sinüzit olduğu nasıl anlaşılır? Diyorsanız işte o belirtiler:

Sarı-yeşil renkli koyu kıvamlı burun akıntısı

Burun tıkanıklığı ve horlama

Davranış değişiklikleri

Yorgunluk ve halsizlik

Göz çevresinde basınç hissi

Mide bulantısı ve kusma

Geçmeyen baş ağrısı

Geniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda yanma

Nefeste kötü koku

Koku alma bozukluğu

Bazen hafif ateş yükselmesi

10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı

Geceleri veya sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürük

ÇOCUKLARDA SİNÜZİTE NE İYİ GELİR?

Çocuklarda sinüzit tedavisi için muhakkak uzman bir doktora gidilmelidir. Doktor ailenin detaylı aile öyküsünü dinler. Alerjik hikayesini ve olası riskleri gözden geçirir. Endoskopik muayene yaptıktan sonra eğer gerekirse görüntüleme yöntemlerine başvurur. Radyolojik görüntülerden sonra hasta için gerekli teşhisler konur. Eğer ilaç tedavisine dirençli bir sonuçla karşılaşılırsa sinüslere karşı ameliyat gerekebilir. Geniz etinin alınması veya bademciğin alınması sinüziti tedavi etmez. Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanır. Sinüzit ameliyatı için çocuklarda 13 – 14 yaş ve sonrası için uygun görülmektedir. Antibiyotiksiz sinüzit tedavisi istiyorsanız şu yöntemleri de deneyebilirsiniz:

Bol bol sıvı tüketimi sağlayın. Mukus tabakası giderek incelecektir.

Yüz bölgesine sıcak suyun içine koyduğunuz bezi kompres şeklinde uygulayın.

Evde sigara kullanmayın.

Toz ve dumandan çocukları sakındırın.

Kışın peteklerin bulunduğu yerlere su koyarak nemlendirin.

Klimanın nem derecesini yükseltin.

Rüzgârlı havada çocuğu dışarı çıkarmayın.

Soğuk su ile çocuğun yüzünü veya başını yıkamayın.

Buhar banyosu yaptırabilirsiniz.

Nane limon çayı içtirebilirsiniz.

Bulunduğunuz ortamı sık havalandırın.

Sinüzite ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinüzit ağrısına iyi gelen şeyler, evde doğal ve bitkisel çözümler