Bu millet sizi affetmeyecek

CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun bir işaretidir.Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların sıfatları milletvekili bile olsa laf cambazlığı ile bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz.(Kemal Kılıçdaroğlu'na) Buradan sesleniyor, ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim Silahlı Kuvvetleri'ne bu denli edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine bu dönemde sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir.Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesi'ne satışı yapıldı. TVF, bu hisseyi geçen yıl Avrupa İmar Kalkınma Bankası'ndan almıştı. Bu anlaşmadan sonra TVF'nin Borsa İstanbul'daki payı 80.6'dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım. Bir yıl öncesiyle aynıdır.Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş dünyanın en büyük borsalarından bir olan Londra Borsası'nın da yüzde 10.3'üne sahiptir. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor' diye zırvalayan kimse çıkmadı.Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci sıradadır. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Bunun rengi, dini nedir sormadık. Çünkü paranın rengi, dini yoktur. Para paradır.Ülkesinin felaketinden kendisine iktidar çıkartmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Darbecilerden arındırılıp vatan savunmasına sıkı sıkıya sarıldığı için ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez.