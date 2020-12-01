CHP yandaşı medyanın ABD'den fonlandığı ortaya çıktı! Tam 5.4 milyon hibe almışlar...

Türkiye aleyhine haber yapan bazı haber sitelerinin ABD tarafından fonlandığı ortaya çıktı. Katar'ın Türkiye'ye yatırımları sonrası, 'Memleketi Katar'a sattınız' diyen T24, Bianet, Duvar, Medyascope gibi kuruluşlar ABD'den 5.4 milyon TL hibe aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yayınladığı ilanda Demokrasiyi güçlendirme, Türk-Amerikan İlişkilerini Geliştirme gibi başlıklarla sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve medyaya 5 bin ila 50 bin dolar arasında hibe başlattığı duyuruldu.

Katar'ın yatırımı eleştiren CHP yandaşı medyaya ABD'den 5,4 Milyon TL hibe | Video

CHP YANDAŞI MEDYA ABD'DEN FONLANDI

Gözler daha önce kimlerin destek aldığına çevrildi. Bu soruya cevap ABD'nin önemli düşünce kuruluşundan geldi.

Center of American Progress, Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı ismi ile yayınlanan raporda Bianet, T24, Duvar ve Medyascope'un fonlandığı bildirildi.

5.4 MİLYON TL HİBE ALMIŞLAR

Öyle ki, CHP yandaşı bu sitelerin 2016 ile 2019 yılları arasında 5 milyon 400 bin TL destek aldığı ortaya çıktı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, 'Yasa yapılsın, yabancı fonlar yasaklansın" çıkışı geldi.

SESSİZLİKLERİ SÜRÜYOR

Katar'ın Türkiye'ye yatırımlarından sonra "Memleketi Katar'a sattınız" diyen sözde gazetecilerin olay karşısında suskunlukları sürüyor.