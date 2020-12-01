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yandaşı medyanın 'den fonlandığı ortaya çıktı! Tam 5.4 milyon hibe almışlar...

T24, Bianet, Duvar ve Medyascope gibi yandaşlığı ile bilinen internet sitelerinin tarfından fonlandığı ortaya çıktı. Buna göre; bu siteler 2016-2019 arasında tam 5.4 milyon TL hibe aldılar. Fona dair tüm bilgiler ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu Center of tarafından paylaşıldı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 1.12.2020 14:08 Son Güncelleme: 1.12.2020 15:04 ABONE OL
CHP yandaşı medyanın ABD'den fonlandığı ortaya çıktı! Tam 5.4 milyon hibe almışlar...

Türkiye aleyhine haber yapan bazı haber sitelerinin ABD tarafından fonlandığı ortaya çıktı. Katar'ın Türkiye'ye yatırımları sonrası, 'Memleketi Katar'a sattınız' diyen T24, Bianet, Duvar, Medyascope gibi kuruluşlar ABD'den 5.4 milyon TL hibe aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yayınladığı ilanda Demokrasiyi güçlendirme, Türk-Amerikan İlişkilerini Geliştirme gibi başlıklarla sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve medyaya 5 bin ila 50 bin dolar arasında hibe başlattığı duyuruldu.

Katar'ın yatırımı eleştiren CHP yandaşı medyaya ABD'den 5,4 Milyon TL hibe | Video

CHP YANDAŞI MEDYA ABD'DEN FONLANDI

Gözler daha önce kimlerin destek aldığına çevrildi. Bu soruya cevap ABD'nin önemli düşünce kuruluşundan geldi.

Center of American Progress, Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı ismi ile yayınlanan raporda Bianet, T24, Duvar ve Medyascope'un fonlandığı bildirildi.

5.4 MİLYON TL HİBE ALMIŞLAR

Öyle ki, CHP yandaşı bu sitelerin 2016 ile 2019 yılları arasında 5 milyon 400 bin TL destek aldığı ortaya çıktı.

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SESSİZLİKLERİ SÜRÜYOR

Katar'ın Türkiye'ye yatırımlarından sonra "Memleketi Katar'a sattınız" diyen sözde gazetecilerin olay karşısında suskunlukları sürüyor.

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CHP yandaşı medyanın ABD'den fonlandığı ortaya çıktı! Tam 5.4 milyon hibe almışlar...
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