Define hayali yine karakolda bitti

Mudanya İlçesine bağlı tarihi Tirilye Mahallesi Çanaklı Çeşme mevkinde gömülü altınları bulmak için işe koyulan defineciler yanlarında getirdikleri iş makinesiyle kazı yapmaya başladılar. Yoldan geçenlerin dikkatini çeken iş makinesiyle orman içinde kazı jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine gitti.

GECE KORKTULAR GÜNDÜZ KAZDILAR

Kazı yapılan alana giden jandarma F.A. ve I.K. isimli şahısları kepçe ile kaçak kazı yaparken, T.Ö. ve S.G. isimli şahıslar ise gözcülük yaparken yakalandılar. Karakola götüren zanlılar altın bulma ümidiyle kazı yaptıklarını gece olay yerine geldiklerini ancak korktukları için gündüz kazdıklarını söylediler.

SADECE 1 METRE KAZABİLDİLER

Gözaltına alınan zanlılar karakola götürürken kazı da kullandıkları iş makinesine de el konuldu. Yapılan inceleme de sert kayalık bölgeye denk geldikleri ve sadece 1 metre kazı yapabildikleri belirlendi. Ancak zanlılar 2 metre derinde oda olduğunu ve içinin altın dolu olduğunu savundular.