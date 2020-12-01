Egebank’ta ek ceza çıktı

TMSF'YE devredilen Egebank'ın sahibi Yahya Murat Demirel'in cezası arttı. Yargıtay'ın yeniden yargılama talebi sonrası yurtdışına kaçtığı öğrenilen Demirel'e, 23 yıl 4 ay ceza verildi. 1999'da TMSF'ye devredilen Egebank'ın sahibi Yahya Murat Demirel'in cezası arttı. Yargıtay'ın "Suç zincirleme, ek ceza gerek" hükmü üzerine yeniden yargılanan Demirel'e 23 yıl 4 ay ceza verildi. Demirel'in aldığı ceza, iyi hal indirimiyle 19 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. Egebank'a el konulduktan sonra Demirel, 2000'de gözaltına alınmış, 3 gün sonra da tutuklanmıştı. 2 yıl 1 ay tutuklu kalan Demirel, 2005 yılbaşı gecesi Bulgaristan'a giriş yaparken yakalanmıştı. Yurtdışı çıkış yasağı olan Demirel, 10 Ocak 2005'te yeniden tutuklanmış, daha önceki tutukluluk süresi göz önüne alınarak 10 Şubat 2005'te tahliye edilmişti. Demirel'in geçen yıllarda yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.